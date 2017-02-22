Поліція: у Шевченківському районі Києва сталася стрілянина, оголосили план «перехоплення»

У Шевченківському районі Києва невідомі обстріляли автомобіль, правоохоронці оголосили план «перехоплення».

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, о 14:00 стало відомо, що на перехресті вулиць Герцена та Мельникова чути постріли.

За повідомленням, на місці інциденту силовики виявили автомобіль «Мазда», в якому кулями було пошкоджено водійське бокове й заднє скло, в авто перебували двоє чоловіків, які внаслідок стрілянини не постраждали.

«Попередньо встановлено, що вулицями рухалися дві іномарки. Пасажири «Мерседесу» кілька разів вистрілили у бік «Мазди» і втекли з місця», – йдеться у повідомленні.

У поліції зауважили, що потерпілі від будь-яких пояснень відмовляються.

Правоохоронці зазначають, що інформація про правопорушення зареєстрована, наразі проводиться перевірка та запроваджений план «Перехоплення».