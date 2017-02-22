Адвокат російського опозиціонера закликав розслідувати замах на нього

Адвокат російського опозиційного діяча, координатора правозахисної організації «Відкрита Росія», журналіста Володимира Кара-Мурзи-молодшого повідомив, що подав заяву до Слідчого комітету Росії з вимогою порушити кримінальну справу про замах на вбивство його клієнта.

У заяві, яку адвокат Вадим Прохоров оприлюднив у фейсбуці, він також просить провести перевірку обставин отруєння його клієнта.

35-річний Володимир Кара-Мурза-молодший почувся зле і потрапив до лікарні в Москві 2 лютого. Через важкий стан його довелося на кілька днів ввести у штучну кому. Йому поставили діагноз «гостра ниркова недостатність на тлі інтоксикації». Що стало причиною цієї інтоксикації, досі не відомо.

19 лютого, підлікувавшись, Володимир Кара-Мурза-молодший вийшов із лікарні й нині відбуває курс медичної реабілітації поза межами Росії.

2015 року його вже шпиталізовували з практично такими самими симптомами. Тоді він теж заявив про спробу отруїти його. Тоді справу за його заявою до правоохоронних органів так і не розслідували.

Володимир Кара-Мурза-молодший – один із ветеранів російського опозиційного політичного руху і правозахисної діяльності.