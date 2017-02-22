У Росії офіційно створили пропагандистські війська – міністр оборони

У Росії створені «війська інформаційних операцій», повідомив міністр оборони країни Сергій Шойгу. Виступаючи в Державній думі Росії, він заявив, що ця частина Збройних сил Росії буде здійснювати «розумну, грамотну й ефективну» пропаганду.

Новостворені війська будуть «значно сильніші» від колишнього радянського управління контрпропаганди, запевнив міністр.

Наразі в Росії ефективно діють розвинені кібервійська, що здійснюють шпигунство, кібернапади й інформаційні війни. Російські аналітики кажуть, що російські кібервійська одні з п’яти найрозвиненіших у світі, вони налічують до тисячі військовослужбовців, а на їхню діяльність видається в перерахунку близько 300 мільйонів доларів щороку.

У США, а відтак і деінде на Заході дедалі більше говорять про кібервтручання і пропагандистські спецоперації Росії до виборів у низці країн, починаючи з минулих президентських у США й до майбутніх президентських у Франції чи парламентських у Німеччині тощо.

Москва заперечує причетність до цього Росії як держави, хоча припускає, що в такій діяльності могли брати участь окремі російські громадяни. На Заході ж переконані, що все було здійснено за наказами з найвищих рівнів російської влади.