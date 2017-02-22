Росія задоволена результатами випробувань нових озброєнь у Сирії – міністр оборони

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу висловив задоволення воєнною кампанією Москви в Сирії й заявив, що вона стала добрим випробуванням нових систем озброєнь і сил спецпризначення.

Виступаючи в Державній думі Росії, він заявив, що зі 162 випробуваних у Сирії нових систем озброєнь тільки 10 не виправдали сподівань.

Крім того, додав він, завдяки 1760 бойовим вильотам російської авіації в Сирії майже 90 відсотків військових льотчиків Росії здобули бойовий досвід.

Міністр також назвав успішною місію єдиного російського авіаносного корабля «Адмірал Кузнецов» до берегів Сирії, незважаючи на те, що два з літаків із цього корабля в перебігу місії були втоплені. За його словами, здобутий досвід дасть можливість уникати помилок у майбутньому.

На Заході і у значній частині арабського світу різко критикують російську воєнну кампанію в Сирії на підтримку владного режиму авторитарного президента Башара аль-Асада, якому в багатьох західних і арабських країнах відмовили в легітимності. За їхніми даними, що частково ґрунтуються й на повідомленнях самих російських військових, головною ціллю ударів Росії стали не ісламісти, як твердить Москва, а інші супротивники Асада, серед них і ті, що мають підтримку Заходу й арабського світу.