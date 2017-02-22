Оліфер: зустрічі Контактної групи не було, російська сторона не вийшла на скайп-зв’язок

Речниця екс-президента України, представника України в Контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявляє, що сьогодні відеоконференція Тристоронньої контактної групи не відбулася, представники російської сторони не вийшли на скайп-зв’язок.

Як повідомила Оліфер на своїй сторінці в Facebook, українська делегація прибула для участі в відеоконференцзв’язку, також на зустріч приїхали спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік, глава СММ ОБСЄ Ертугул Апакан.

Вона додає, що Україна була готова продовжити обговорення ходу імплементації Мінських угод.

Російська сторона це повідомлення наразі не коментує.

Кілька пакетів домовленостей, досягнених на переговорах у білоруському Мінську в 2014–2015 роках і відомих як Мінські угоди, передбачають, серед іншого, припинення вогню, виведення з території України іноземних військ, найманців і озброєнь, звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб чи встановлення контролю ОБСЄ над українсько-російським кордоном.

Учасники Контактної групи неодноразово оголошували режим тишіу зоні бойових дій на Донбасі, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушенні режиму тиші.