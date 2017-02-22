Янукович озвучує думку російського керівництва щодо Донбасу – експерт

Пропозицією колишнього президента України Віктора Януковича про референдум щодо статусу Донбасу Кремль намагається хоч якось узаконити існування угруповань «ДНР» і «ЛНР», а екс-президент просто озвучує думку російського керівництва. Про це в коментарі Радіо «Донбас.Реалії» заявив політичний експерт, голова організації «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко.

За його словами, новий президент в США, можлива зміна політичного курсу в Німеччині і Франції після майбутніх виборів – все це дає надії Росії зняти з себе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі.

«Це спроби Росії інституціоналізувати так звані «ЛНР-ДНР». Це спосіб показати, що є донецький або ще який-небудь народ, невдоволення якого призвело до цієї ситуації. Це спроба сховати зовнішню агресію», – сказав Яременко.

Колишній президент України Віктор Янукович запропонував провести референдум про статус Донбасу, якщо Київ не виконає Мінські угоди. Таку заяву Януковича цитують російські ЗМІ з посиланням на його звернення до світових лідерів. Віктор Янукович також запропонував підключити до нормандського формату «представників протестуючої сторони, що представляє народ Донбасу».

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.

Віктор Янукович після розстрілів активістів Майдану у лютому 2014 року покинув територію України. Відтоді він перебуває у Росії. Екс-президент є фігурантом кількох кримінальних проваджень, які розслідують українські слідчі.

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