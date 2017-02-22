На Волині поховали військового Максима Гринчишина, який загинув на Донбасі

На Волині на алеї почесних поховань у селі Гаразджа біля Луцька після заупокійної літургії в кафедральному Свято-Троїцькому соборі поховали Максима Гринчишина.

Він був командиром зенітно-ракетного взводу 1 механізованого батальйону 72 ОМБР і служив на Донбасі, він загинув 19 лютого внаслідок пострілу снайпера.

У Луцьку на проспект Волі й Театральний майдан вийшли тисячі містян, щоб віддати шану загиблому військовому.

Конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Відтоді Київ втратив контроль над частиною кордону з Росією, сепаратисти з угруповань «ДНР» і «ЛНР», які в Україні називають терористичними, контролюють частину відповідно Донецької і Луганської областей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення.

За даними ООН, від квітня 2014 року на Донбасі загинули близько 10 тисяч людей. У Генштабі повідомляли, що станом на лютий від початку конфлікту на Донбасі загинули 2197 українських військовослужбовців.