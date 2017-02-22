Бойовики поранили українського військового і обстріляли самі себе – штаб

Штаб АТО зафіксував 27 обстрілів українських позицій на Донецькому та Маріупольському напрямку із мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Одного українського військового поранено, повідомляє прес-служба штабу.

Окрім того, трохи раніше представники штабу української воєнної операції заявили, що на Донеччині сепаратисти обстріляли самі себе.

«З метою звинувачення українських військ у невиконанні взятих на себе зобов'язань та зриві процесу відведення важкого озброєння від лінії розмежування, російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію, відкривши вогонь з важкого озброєння по власним позиціям. Обстріл із мінометів стався в районі населеного пункту Пікузи (Комінтернове)», – написали вони у Facebook.

В угрупованні «ДНР» повідомляють про 674 випадки порушення режиму припинення вогню з боку України, угруповання «ЛНР» говорить про 5 обстрілів їхніх позицій за добу.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.