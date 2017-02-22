Білорусь уточнила: «документи» з ОРДЛО нечинні, але впустити з ними можуть

Міністерство внутрішніх справ Білорусі уточнило позицію Мінська щодо «документів», незаконно виданих на окупованих частинах Донбасу: ці «документи» в Білорусі нечинні, але можуть бути прийняті «залежно від життєвих обставин». Раніше в Мінську заявляли, що в’їхати до країни з такими «документами» неможливо або незаконно.

Як мовиться в повідомленні на сайті МВС Білорусі, значна більшість громадян, що можуть пред’явити такі «документи», потрапляють під дію указу президента «Про перебування громадян України в Республіці Білорусь» як громадяни України; зокрема, вони звільняються від надання деяких документів, необхідних громадянах інших держав для ухвалення рішення щодо видачі їм дозволу на мешкання в Білорусі.

Таким чином, повідомили в МВС Білорусі, при в’їзді до цієї країни з території Росії громадян із «подорожніми документами», виданих органами угруповань «ДНР» і «ЛНР», органи внутрішніх справ Білорусі проводять процедуру ідентифікації особи, «після чого в індивідуальному порядку, залежно від життєвих обставин, ухвалюється рішення про можливість подальшого перебування в Білорусі».

Днями в Державному прикордонному комітеті Білорусі запевняли, що громадяни з такими «документами» не можуть в’їхати до країни через кордон із Україною чи країнами ЄС, а їхній можливий в’їзд через кордон із Росії, на якому паспортний контроль відсутній, буде порушенням законодавства. Як заявляв тоді речник білоруських прикордонників Антон Бичковський, Білорусь не визнає «документів» угруповань «ДНР» і «ЛНР» і пускає громадян України на свою територію тільки за офіційно визнаними українськими паспортами.

У Росії президент Володимир Путін підписав 18 лютого указ, яким визнав деякі «документи», видані органами чи організаціями, що фактично діють на території окремих районів України, захоплених угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», зокрема, «документи», що засвідчують особу. Відповідно до указу, такі «документи» дають право на безвізовий в’їзд до Росії. Рішення стосується таких «документів», що видані громадянам України і особам без громадянства, які постійно живуть на території ОРДЛО, і діє тимчасово – «на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі мінських угод» – домовленостей, що передбачають повернення цих районів під контроль Києва.

Це рішення різко розкритикували в Києві, у країнах Заходу і в міжнародних колах.