Міноборони Росії пообіцяло макет Рейхстагу для штурмів «юнармійців»

Міністерство оборони Росії збудує під Москвою макет будівлі Рейхстагу в Берліні для того, щоб учасники дитячого воєнізованого руху «Юнармія» могли «штурмувати» його, повідомив міністр Сергій Шойгу.

Як сказав він, виступаючи в Державній думі Росії, будівля буде відтворена не в повний розмір, щоб «юнармійцям» шкільного віку було легше.

Макет мають збудувати в так званому парку «Патріот», що нині будується в Підмосков’ї і частково вже працює з заявленою метою «сприяти розвиткові громадянськості, формувати привабливий образ служби у Збройних силах, розвивати почуття любові й поваги до Батьківщини».

Будівля Рейхстагу (Імперського парламенту) в Берліні була під час штурму міста радянськими військами наприкінці Другої світової війни 1945 року символом нацистського режиму, її штурмові і піднесенні на ній червоного прапора командування приділило особливу увагу. Пізніше з пропагандистською метою моменти цього штурму були розіграні знову для постановки фотографії, що була оприлюднена в відретушованому вигляді під виглядом репортажної і стала відома на весь світ.

Святкування під різними приводами перемоги радянських військ у радянсько-німецькій війні – частині Другої світової, яку в Росії називають «Великою вітчизняною», – є однією з головних складових сучасної російської державної міфології.

Усеросійський військово-патріотичний рух «Юнармія» для школярів почав роботу в Росії восени минулого року з ініціативи Шойгу. Парк «Патріот» є нині головним місцем масових акцій цього руху.