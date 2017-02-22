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22 Лютий 2017, Київ 23:19
Новини | Міжнародні

У NASA повідомили про відкриття нової зоряної системи, де ймовірне життя

Сім чудес зоряної системи Trappist–1 (відео)
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У Національній аерокосмічній адміністрації США повідомили, що знайшли зоряну систему з семи планет, що обертаються навколо зірки-ультрахолодного карлика з позначенням TRAPPIST-1. Принаймні на трьох із цих планет можлива наявність води в рідкому стані, а відтак і існування життя біохімічного типу, схожого на земний, повідомили на екстреній прес-конференції.

На трьох з семи планет системи TRAPPIST-1 можливе життя. На деяких з них імовірне існування гір, води та придатної для дихання атмосфери

На трьох з семи планет системи TRAPPIST-1 можливе життя. На деяких з них імовірне існування гір, води та придатної для дихання атмосфери

Нова система, яку відкрили дослідники, розташована на відстані 39 світлових років від Землі. Усі сім її екзопланет мають схожі до земних розміри та маси і майже напевно мають тверду поверхню. На планеті TRAPPIST-1e температура атмосфери близька до земної. Науковці припускають, що на планетах цієї системи може бути вода та придатна для дихання киснем атмосфера.

Учені сподіваються завдяки подальшим дослідженням вивчити склад газів в атмосферах цих планет і визначити, чи не були вони спродуковані живими істотами.

Зірка TRAPPIST-1 майже в 10 разів менша за Сонце

Зірка TRAPPIST-1 майже в 10 разів менша за Сонце

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