У NASA повідомили про відкриття нової зоряної системи, де ймовірне життя

У Національній аерокосмічній адміністрації США повідомили, що знайшли зоряну систему з семи планет, що обертаються навколо зірки-ультрахолодного карлика з позначенням TRAPPIST-1. Принаймні на трьох із цих планет можлива наявність води в рідкому стані, а відтак і існування життя біохімічного типу, схожого на земний, повідомили на екстреній прес-конференції.

Нова система, яку відкрили дослідники, розташована на відстані 39 світлових років від Землі. Усі сім її екзопланет мають схожі до земних розміри та маси і майже напевно мають тверду поверхню. На планеті TRAPPIST-1e температура атмосфери близька до земної. Науковці припускають, що на планетах цієї системи може бути вода та придатна для дихання киснем атмосфера.

Учені сподіваються завдяки подальшим дослідженням вивчити склад газів в атмосферах цих планет і визначити, чи не були вони спродуковані живими істотами.