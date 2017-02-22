Росія: в Інгушетії вирішили заборонити звеличування Сталіна

У республіці Інгушетії на Північному Кавказі в Росії законодавці місцевого парламенту схвалили в першому читанні проект закону, що має на меті заборонити звеличування радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Як повідомив спікер парламенту Зелімхан Євлоєв, законопроект має на меті заборонити зводити пам’ятники Сталіну чи його погруддя, а також називати його іменем міста, селища, села, вулиці тощо.

Крім того, законопроект пропонує заборонити прославлення діяльності Сталіна, зокрема, шляхом демонстрації його портретів у громадських місцях чи офіційних будівлях.

Таке рішення ухвалили напередодні дня 73-х роковин депортації Сталіним інгушів і чеченців із їхньої північнокавказької батьківщини. 1944 року з 23 лютого до 9 березня майже всі представники цих споріднених народів – за оцінками, близько 650 тисяч людей – були силою виселені до Середньої Азії під приводом нібито їхньої співпраці з нацистською Німеччиною. До половини депортованих загинули чи то ще в дорозі, чи вже на місці примусового поселення через суворі умови життя там. 1957 року, вже після смерті Сталіна, тим, хто вижив, дозволили повернутися.

За даними опитування дослідного «Левада-Центру» по всій Росії в січні, майже 50 відсотків опитаних ставляться до Сталіна позитивно. Це найвище число за останні 16 років.