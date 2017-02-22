На Дніпропетровщині стався третій за місяць інцидент із журналістом: авто порубали сокирою

Поліція Нікополя Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження сокирою автомобіля «Вольво», що належить місцевому журналістові, повідомили Радіо Свобода в міському відділі поліції Нікополя.

За повідомленням поліції, провадження відкрите за частиною 1 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна.

У поліції підтвердили, що автівку, яка належить місцевому журналістові, розрубали сокирою невідомі. На місці події виявили знаряддя злочину. Тривають слідчі дії, сказали в поліції.

Також у середу журналіст видання «Город Никополь» Віктор Артеменко повідомив, що цієї ночі біля редакції його газети невідомі сокирою розбили автомобіль Volvo, на якому він їздив. За словами Артеменка, після того, як спрацювала сигналізація, зловмисник утік, залишивши сокиру на даху автомобіля. На своєму каналі журналіст виклав відео з місця злочину.

Чоловік заявляє, що інцидент пов’язаний із його журналістською роботою.

Це вже третій інцидент із журналістами на Дніпропетровщині за останні два тижні.

13 лютого у Кривому Розі невідомі побили журналіста і гостьового редактора комунального телеканалу ТРК «Рудана» Володимира Куроп’ятника. Він теж заявив, що інцидент пов’язаний із професійною діяльністю – невідомі не взяли ні гаманець, ні телефон. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального Кодексу України – умисні легкі тілесні ушкодження. Справу розслідує Криворізький міський відділ поліції.

11 лютого в Кам’янському невідомі спалили авто головного редактора сайту «5692» і газети «Місто 5692» Сергія Гузя. Кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення чи пошкодження майна. Головний редактор також пов’язує інцидент зі своєю професійною діяльністю.

Ще раніше, 31 грудня 2016 року, в Кам’янському стався інцидент, пов’язаний із місцевим виданням «Событие недели»: правоохоронці знешкодили біля редакції вибуховий пристрій із 8 гранат.

Представниця ОБСЄ з питань свободи медіа Дуня Міятович засудила нещодавні підпали автомобіля журналіста Сергія Гузя на Дніпропетровщині та приміщень телеканалів «М1» та «М2», повідомила прес-служба організації.