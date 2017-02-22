Угорщина вирішила зняти Будапешт зі змагань за Олімпійські ігри 2024 року

Угорщина вирішила відкликати заявку своєї столиці Будапешта на проведення літніх Олімпійських ігор 2024 року. Як повідомив речник уряду Золтан Ковач, так вирішили після зустрічі прем’єр-міністра Віктора Орбана, мера Будапешта Іштвана Тарлоша та Угорського олімпійського комітету.

Іштван Тарлош після цієї зустрічі повідомив, що офіційно попросить міську раду відкликати кандидатуру Будапешта за узгодженням із урядом.

Іще минулого тижня він припустив таку можливість після того, як місцеві супротивники кандидатури Будапешта подали 250 тисяч підписів під петицією про референдум про відкликання цієї кандидатури. Цих підписів досить, щоб референдум міг бути призначений.

Після зняття кандидатури Будапешта за право прийняти літні Олімпійські ігри 2024 року далі змагаються французький Париж і Лос-Анджелес у США. Міжнародний олімпійський комітет має оголосити переможця 13 вересня.