Турецькі військові дозволили жінкам носити на службі ісламські хустки

Представники військових Туреччини повідомили, що змінили правила з тим, щоб дозволити жінкам-військовослужбовцям вбиратися на службі в хустки, які покривають волосся і яких вимагає іслам.

Як повідомив посадовець засобам інформації на умовах анонімності, зміна стосується всіх жінок-військовослужбовців чи курсантів військових училищ.

Видання «Хюррієт» додало, що такі хустки можна буде вдягати під кепку чи берет, передбачені одностроєм, за умов, що вони будуть того ж кольору, що й однострій, і однотонні.

Раніше в Туреччині вже зняли заборону вбиратися в хустки ісламського зразка для жінок зі складу цивільного персоналу Збройних сил, сил берегової охорони і воєнізованої поліції.

Туреччина, переважно мусульманська за населенням країна, офіційно є світською, публічне використання ісламського одягу, на кшталт хусток для жінок, донедавна було заборонене й для державних службовців чи в університетах. Але владна незмінно від 2002 року Партія справедливості і розвитку, що походить від своїх ісламістських попередників, заснована Реджепом Тайїпом Ердоганом, що нині є президентом Туреччини, поступово скасовувала такі заборони на підкреслено ісламський стиль одягу.