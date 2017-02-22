У Туркменистані умовно засудили дописувача Радіо Свобода

Як стало відомо Радіо Свобода, в Туркменистані засудили умовно і звільнили з-під варти журналіста й дописувача Радіо Азатлик, туркменської служби Радіо Свобода, Худайберді Аллашова та його матір Ґурбантеч Аразмедову.

За отриманими з Туркменистану даними, вирок у три роки позбавлення волі умовно їм винесли ще 15 лютого. Того ж дня обох звільнили з-за ґрат, де вони пробули два з половиною місяці після арешту у грудні.

Суд визнав обох винними в тому, що вони мали в себе жувальний тютюн. Ця речовина в Туркменистані заборонена, хоча й далі широко використовується.

За повідомленнями джерел із Туркменистану, Худайберді Аллашов і Ґурбантеч Аразмедова перебувають у своємі домі в місті Кенеурґенчі під наглядом поліції і без засобів зв’язку з зовнішнім світом, які їм забороняють вживати.

Президент Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода Томас Кент привітав звільнення журналіста з-під варти. За його словами, це важливий крок Туркменистану.

Але, нагадав Томас Кент, у Туркменистані далі лишається за ґратами ще один дописувач Радіо Свобода Сапармеммет Непесґулиєв. За його словами, влада Туркменистану має можливість запровадити новий стандарт, звільнивши і його і поклавши край несправедливій кампанії проти незалежної журналістики.

Сапармеммет Непесґулиєв був засуджений до трьох років позбавлення волі за звинуваченнями, пов’язаними з наркотиками, 2015 року, відтоді про нього практично нічого не відомо.

Переслідувань у Туркменистані зазнають і інші журналісти Радіо Свобода. Зокрема, на одну з них, Солтан Ачилову, восени минулого року здійснили кілька фізичних нападів.