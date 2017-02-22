В Ірані забрали до в’язниці опозиційного діяча

В Ірані забрали до в’язниці відбувати раніше присуджений шестирічний термін опозиційного релігійного діяча Ахмада Монтазері. Він є сином одного з засновників Ісламської Республіки Іран аятоли Хосейна Алі Монтазері.

60-річного Ахмада Монтазері викликали до спеціального релігійного суду й пізніше оголосили, що він залишиться під вартою.

Цей суд у листопаді минулого року засудив Ахмада Монтазері до 21 року позбавлення волі за «дії проти національної безпеки» і «розповсюдження секретного аудіозапису», але відразу зменшив термін до 6 років, узявши до уваги те, що раніше він не бував засуджений, а одного з його братів убило марксистське угруповання, яке Тегеран вважає терористичним.

Але тоді його не взяли під варту відразу. Як сказав Радіо Фарда, іранській службі Радіо Свобода, його молодший брат Саїд Монтазері, засуджений тоді оскаржив свій вирок, але доля цього оскарження наразі не відома.

Причиною вироку стало те, що влітку минулого року Ахмад Монтазері оприлюднив аудіозапис розмови його батька ще з 1988 року, в якому аятола Хосейн Алі Монтазері сперечається з представниками судової влади, виступаючи проти масових страт опозиціонерів.

Монтазері-старший свого часу вважався офіційним наступником першого верховного керівника Ірану аятоли Руголли Хомейні, але втратив прихильність після подій 1988 року, коли він виступив різко проти страт в Ірані близько 5 тисяч політичних дисидентів. Він став одним із небагатьох в Ірані, хто публічно виступив проти цих страт. Аятола Хосейн Алі Монтазері, який кілька років пробув під домашнім арештом, став духовним батьком іранського опозиційного руху. Він помер 2009 року.

Ахмад Монтазері теж відомий різкою критикою іранських консервативних кіл.