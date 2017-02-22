Двоє демократів-законодавців США закликали надати Україні летальні озброєння

Двоє демократів-законодавців із обох палат Конгресу США заявили в інтерв’ю Радіо Свобода, перебуваючи в Києві, що для Вашингтона настав час надати Україні зброю летальної дії, щоб захищатися від спільних російсько-сепаратистських сил на сході України.

Як сказав сенатор Дік Дербін, конфлікт на сході України досяг тієї точки, коли вже «треба бути чесними».

Говорячи про дії Росії, він заявив: «Те, що вони роблять на сході України, в Донецьку, не дає знати, щоб вони були готові відступити. Ми маємо дати Україні інструменти і озброєння, яких вона потребує, щоб захистити свій власний народ».

Дербін, другий за старшинством демократ у Сенаті, член судівничого, бюджетного і регламентного комітетів, згадав, що попередня адміністрація Барака Обами не хотіла надавати Києву летальної допомоги, заявляючи, що це може призвести до ескалації конфлікту. Тепер же, за словами сенатора, «настав час поглянути на реальність».

Конгресмен Майк Квіґлі, зі свого боку, сказав Радіо Свобода, що надання Україні зброї летальної дії необхідне, бо її противник використовує новітні технології, і українці «протистоять передовій силі».

Обидва законодавці США, що зустрілися в Києві в перебігу своїх окремих поїздок країнами Східної Європи і Балтії з метою висловити підтримку цим країнам, заявили, що не задоволені позицією щодо України нинішнього президента Дональда Трампа.

За словами Квіґлі, ця позиція «дещо шизофренічна» і змінюється залежно від того, кого президент слухає і що дивиться.

У США багато політичних і військових діячів виступають за надання Україні летальної зброї. Дональд Трамп не давав знати своєї позиції з цього питання. Попередній президент США Барак Обама заявляв, що виступає за політичне, а не воєнне вирішення конфлікту на сході України, його адміністрація весь час відмовлялася надати Україні зброю летальної дії. У Вашингтоні лише щоразу наголошували, що таке рішення не остаточне і може бути змінене в разі ескалації агресії Росії.