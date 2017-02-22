В МЗС Росії вирішили «спростовувати фейки західних ЗМІ»

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що започаткували на своєму сайті рубрику, присвячену демонстрації матеріалів засобів інформації, що, на думку Москви, тиражують неправдиву інформацію про Росію.

Як повідомила на брифінгу речниця МЗС Росії Марія Захарова, перша така добірка вже оприлюднена.

«Завдання полягає в тому, щоб показати тенденцію і основні тренди в публікації «фейкових новин» про нашу країну (Росію – ред.), зробити все можливе, щоб зупинити їхнє тиражування», – сказала вона.

Це повідомлення викликало чимало запитань, на багато з яких Захарова не змогла дати конкретних відповідей.

Зокрема, на запитання, чи потрапить до цього розділу ймовірна стаття, в якій напишуть, що в малайзійський «Боїнг» стріляв російський «Бук» (розслідування катастрофи, що сталася 2014 року над окупованою частиною Донбасу, вважає цей момент доведеним, але Росія продовжує заперечувати це – ред.), вона відповіла: «Мені навіть на думку не може спасти, що така стаття з’явиться, а належної бази аргументів не буде. Таке хіба можливе?»

Водночас вона запевнила, що ніяких «репресій» чи санкцій проти авторів матеріалів, які внесуть у цю рубрику, не буде.

У першій добірці на сайті МЗС Росії вже поміщені п’ять матеріалів західних засобів інформації – від великих до маловідомих регіональних, – у яких Москва побачила, на її думку, «неправдиву інформацію».

Російські засоби інформації, значна частина яких підконтрольна Кремлеві чи йде слідом за кремлівською лінією, регулярно публікують неправдиві матеріали про події в інших країнах – останнім часом дуже часто це стосується публікацій щодо України. Над поширенням такої дезінформації працюють і російські ЗМІ, що працюють для закордонних споживачів. Але Росія заперечує, що свідомо фальсифікує події, і натомість звинувачує інших у тому, що вони публікують стосовно Росії повідомлення, які не відповідають позиції Москви.