Бойовики на Донбасі здійснили понад півсотні обстрілів за добу – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 22 лютого здійснили 54 обстріли позицій українських військових. За добу був поранений один український військовий, вказують у штабі АТО.

Як ідеться в ранковому зведенні, на Маріупольському напрямку з переносних реактивних пускових установок «Град «Партизан», 122-міліметрової артилерії та мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Водяне, а на Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів – Новозванівку.

Обстріли зафіксовані і в інших місцевостях на всіх оперативних напрямках, твердять у штабі АТО.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Ясинуватої та півдня контрольованої сепаратистами території.

В угрупованні «ЛНР» ще немає повідомлень про бойові дії 22 лютого.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.