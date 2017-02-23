Росія висунула умови обговорення зі США створення зон безпеки в Сирії

Росія відкрита для діалогу зі Сполученими Штатами щодо створення зон безпеки в Сирії, але вважає, що будь-який такий план має бути узгоджений з урядом Сирії. Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив на прес-конференції в Москві 22 лютого.

За його словами, він коротко говорив на цю тему з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, коли вони зустрілися в Німеччині минулого тижня, але Тіллерсон сказав йому, що концепція створення таких безпечних зон перебуває ще на стадії розробки.

Лавров заявив, що Росія чекатиме викладу пропозицій Сполучених Штатів. Водночас російський міністр наголосив, що «будь-які подібні ініціативи, що стосуються території Сирії, мають бути узгоджені з сирійським урядом, в іншому разі було б важко їх реалізувати».

Президент США Дональд Трамп у січні заявив, що він прагне створити спеціальні зони, де сирійці, що рятуються від війни, можуть жити, а не тікати з країни, щоб стати біженцями в Сполучених Штатах чи Європі. Трамп доручив відповідним американським відомствам опрацювати деталі плану.

Раніше президент Сирії Башар Асад вказував, що будь-який крок з боку зовнішніх сил зі створення безпечних зон буде порушенням суверенітету Сирії, якщо це не узгоджуватиметься з його урядом.