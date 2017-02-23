У США сенатор Коллінз заявила про готовність до з’ясування в суді щодо податкових декларацій президента Трампа

Сенатор-республіканець Сьюзен Коллінз заявила про готовність використати повістку до суду для розслідування щодо податкових декларацій президента США Дональда Трампа, в тому числі і в питанні можливих зв’язків із Росією. Коллінз вказала в інтерв'ю Maine Public Radio 22 лютого, що сподівається на «добровільну співпрацю» з боку Трампа, але «якщо це (звернення до суду – ред.) необхідно, щоб дістатися до відповідей, то я гадаю, ми могли б».

«Усі ми сповнені рішучості отримати відповіді. Це багато в чому операція контррозвідки. Це те, на чому наш комітет спеціалізується», – наголосила сенатор Коллінз.

Політик, яка входить до сенатського комітету з розвідки, нагадала, що республіканці мають у цьому комітеті лише на одного представника більше. Голосування сенатора Коллінз за звернення до суду може виявитися вирішальним, оскільки демократи вже впродовж кількох місяців закликають Трампа оприлюднити його податкові звіти.

Відмова Трампа розкривати свої податкові декларації порушила багаторічну традицію серед президентів у США. Сам Трамп сказав, що він готовий оприлюднити ці документи після завершення аудиту внутрішньої податкової служби.

Коллінз також повідомила, що багато членів комісії Конгресу США з розслідування російського втручання в президентські вибори у 2016 році офіційно проситимуть свідчити екс-радника президента Трампа з національної безпеки Майкла Флінна.