Військові Пакистану розпочали антитерористичну операцію

Пакистанські військові розпочали 22 лютого загальнонаціональну антитерористичну операцію. Це сталося по тому, як у серії екстремістських нападів загинули понад 100 людей по всій країні.

Зокрема, в найкривавішому нападі на суфійську святиню загинули щонайменше 90 людей. Цей теракт здійснив пов’язаний із угрупованням «Ісламська держава» самогубця.

Новий сплеск насильства з боку талібів та угруповання «Ісламська держава» став серйозним ударом по Пакистану, де останнім часом спостерігалося поліпшення ситуації.

До здійснених минулого тижня атак антитерористичні операції Пакистану були зосереджені переважно в неспокійній північно-західній племінній області.

Пакистанські силовики стверджують, що вбити десятки «терористів» під час ударів по укриттях бойовиків уздовж кордону з Афганістаном. Антитерористична кампанія поширюється на найбільш густонаселену провінцію Пенджаб.