Німеччина депортувала третю групу афганських прохачів притулку

Влада Німеччини депортувала пізно ввечері 22 лютого третю групу афганських прохачів притулку. В її складі перебували щонайменше 18 афганських людей.

За даними поліції, близько 250 людей зібралися в аеропорту на знак протесту проти депортації. Німецькі опозиційні партії і правозахисні групи критикують такі рішення влади, стверджуючи, що для більшості біженців з Афганістану повернення не є безпечним.

Раніше більшості афганців, чиї прохання про надання притулку були відхилені, дозволяли залишатися в Німеччині через загрози в їхній країні. Але Берлін, який бере участь у силах НАТО в Афганістані, торік вирішив вважати окремі частини Афганістану безпечними для повернення. Уряд заявив, що депортації мають надіслати афганцям сигнал, що Німеччина приймає лише невелику кількість заявок про надання притулку.