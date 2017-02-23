Прокуратура повідомила про підозру екс-посадовцям команди Черновецького

Прокуратура Києва повідомила про підозру екс-посадовцям команди колишнього київського міського голови Леоніда Черновецького. Про це столична прокуратура повідомила у Facebook.

Як ідеться в повідомленні, слідчі прокуратури та оперативники поліції 22 лютого провели 25 обшуків в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом прийняття незаконних рішень Київською міською радою часів Черновецького.

Зокрема, зауважили у прокуратурі, йдеться про незаконне відчуження у 2007 – 2009 роках 45 гектарів землі на «Острові Жуків», вартість якої лише за нормативною оцінкою складає понад 80 мільйонів гривень.

Під час обшуків, до проведення яких було залучено 115 працівників особового складу, виявлені та вилучені документи, що мають значення для розслідування кримінального провадження, гроші тощо.

Прокуратура Києва за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, повідомила про підозру колишньому заступнику голови Київської міської державної адміністрації – начальнику Головного управління земельних ресурсів КМДА, екс-начальнику юридичного управління та екс-начальнику відділу землевпорядкування Головного управління земельних ресурсів КМДА, а також особі, яка брала участь у створенні фіктивного кооперативу.

На даний час слідчі та процесуальні дії тривають.