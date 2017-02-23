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23 Лютий 2017, Київ 11:22
Новини | Міжнародні

Білий дім відклав оприлюднення нового указу Трампа з питань імміграції

Протест у США проти імміграційного указу президента Трампа, 4 лютого 2017 року

Протест у США проти імміграційного указу президента Трампа, 4 лютого 2017 року

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Білий дім заявив, що до наступного тижня відкладається оприлюднення оновленого указу президента Дональда Трампа щодо біженців та іммігрантів. Трамп раніше заявляв, що його адміністрація представить нове рішення цього тижня.

Оприлюднений невдовзі після інавгурації Трампа указ щодо імміграції передбачав тимчасову заборону на прийом усіх біженців, а також надання віз вихідцям із семи переважно мусульманських країн. Це рішення було заблоковане в судах, воно викликало масові протести як у США, так і в інших країнах.

Білий дім заявив, що змінить указ, щоб спробувати вирішити конституційні заперечення, висловлені в апеляційному суді США в Сан-Франциско. Цей суд ухвалив, що попередній указ має дискримінації на основі релігії.

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