Іракські сили розпочали операцію для звільнення аеропорту Мосула

Іракські сили намагаються захопити частини міста Мосула, дотепер контрольовані бойовиками угруповання «Ісламська держава». Кінцевою метою цієї операції є відновлення контролю над аеропортом Мосула.

Офіційні представники Іраку заявили 23 лютого, що елітні антитерористичні підрозділи з важкими боями досягли контрольованої угрупованням «Ісламська держава» бази Ґазлані.

Раніше в лютому іракські сили за підтримки міжнародної коаліції на чолі зі США розпочали операцію зі звільнення західної частини Мосула.

Мосул був захоплений бойовиками влітку 2014 року. Частина Мосула, розташована на східному боці річки Тигр була звільнена місяць тому.

Американські представники вважають, що в Мосулі залишаються ще близько 2 тисяч бойовиків угруповання «Ісламська держава». Цивільне населення Мосула нині становить близько 750 тисяч, це друге за величиною місто країни.