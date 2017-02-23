НАЗК перевірить участь Насірова в інавгурації Трампа – Корчак

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить поїздку голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на інавгурацію президента США Дональда Трампа, повідомила глава НАЗК Наталія Корчак.

«6 лютого міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що проситиме антикорупційні органи перевірити поїздку голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на інавгурацію Трампа. Національне агентство отримало листа з проханням перевірити участь керівника ДФС у заходах, пов’язаних з інавгурацією президента США в січні цього року», – повідомила Корчак на сторінці у Facebook.

Корчак зазначила: в листі вказано, що згідно з відкритою інформацією інавгураційного комітету США, подорож до Вашингтона та участь у церемонії проголошення клятви, могли коштувати одній особі від 25 тисяч до 1 мільйона доларів.

6 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що планує звернутися до НАЗК і НАБУ з проханням проаналізувати поїздку до США на інавгурацію Дональда Трампа голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Сам Насіров цих заяв не коментував.