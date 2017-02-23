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23 Лютий 2017, Київ 12:52
Новини | Міжнародні

Пакистан: через вибух у Лахорі щонайменше 5 людей загинули, понад 10 поранені

Сили безпеки Пакистану оглядають місце вибуху, фото архівне

Сили безпеки Пакистану оглядають місце вибуху, фото архівне

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Через вибух бомби у пакистанському місті Лахор щонайменше п’ятеро людей загинули і понад десять зазнали травм. За даними поліції, вибух стався 22 лютого в торговельному районі, де розташовані дорогі магазини.

Повідомляється, що поліція оточила район вибуху. Відповідальності за вибух ніхто на себе не взяв. Атака сталася наступного дня після того, як в країні було оголошено посилення антитерористичних рейдів після атак, які забрали життя понад 130 люде.

16 лютого бойовик підірвався у суфійському храмі в провінції Сінд, загинуло 90 людей. Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за цей напад. Раніше, 13 лютого, через дії таліба-смертника в Лахорі загинуло 13 людей.

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