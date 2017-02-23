Депутат Бублик вийшов зі складу фракції «Блоку Петра Порошенка»

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив у четвер про вихід з фракції «Блок Петра Порошенка» народного депутата Юрія Бублика. Інформацію про це спікер зачитав з президії парламенту.

«Згідно з поданою заявою повідомляю про вихід народного депутата України Бублика Юрія Васильовича з фракції «Блок Петра Порошенка», – сказав Парубій.

Минулого місяця Юрій Бублик написав заяву про вихід із фракції БПП. Причиною свого виходу він назвав «небажання влади боротися з корупцією».

Наразі у фракції БПП залишається 141 депутат. Юрій Бублик був обраний народним депутатом в одномандатному виборчому окрузі №145 у Полтавській області.