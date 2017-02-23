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23 Лютий 2017, Київ 12:52
Новини | Політика

Депутат Бублик вийшов зі складу фракції «Блоку Петра Порошенка»

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив у четвер про вихід з фракції «Блок Петра Порошенка» народного депутата Юрія Бублика. Інформацію про це спікер зачитав з президії парламенту.

«Згідно з поданою заявою повідомляю про вихід народного депутата України Бублика Юрія Васильовича з фракції «Блок Петра Порошенка», – сказав Парубій.

Минулого місяця Юрій Бублик написав заяву про вихід із фракції БПП. Причиною свого виходу він назвав «небажання влади боротися з корупцією».

Наразі у фракції БПП залишається 141 депутат. Юрій Бублик був обраний народним депутатом в одномандатному виборчому окрузі №145 у Полтавській області.

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