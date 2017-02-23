Іракські військові почали штурм аеропорту Мосула

Військові сили Іраку почали штурм аеропорту Мосула, що розташований на південь від міста, в рамках операції зі звільнення другого за величиною міста Іраку від бойовиків угруповання «Ісламська держава».

Повідомляється, що 23 лютого військові підрозділи увійшли на територію покинутого аеропорту і відбили близько половини його площі, в тому числі злітно-посадкову смугу.

Згідно з повідомленнями, війська потрапили під шквальний вогонь з боку бойовиків-ісламістів, що забарикадувалися всередині будівель аеропорту. За даними військових Іраку, штурм летовища вони здійснюють за підтримки сил коаліції на чолі зі США.

Раніше повідомлялося, що військові спецпідрозділи прорвали під час тяжких боїв базу ель-Газлані неподалік летовища.

Днями іракські сили за підтримки міжнародної коаліції на чолі зі США операцію зі звільнення західної частини Мосула від бойовиків-ісламістів. За даними влади, з 19 лютого операція охопила 120 квадратних кілометрів території. Іракські офіційні особи не виключили,що війська можуть увійти в західний Мосул найближчими днями. Минулого місяця з-під контролю бойовиків угруповання «Ісламська держава» було визволено східну частину міста.

За приблизними оцінками, у місті досі залишається 750 тисяч цивільних.