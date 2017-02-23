Рада відмовилася повернути повноваження податковій міліції

Верховна Рада відмовилася відновити роботу податкової міліції. Відповідну поправку до законопроекту №0940 підтримали 194 депутата за мінімально необхідних 226.

Голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна пропонувала внести поправку, яка повертає повноваження податковій міліції.

Водночас законопроект №0940 депутати ухвалили у другому читанні та в цілому 278 голосами. Закон спрощує оформлення спадщини для найближчих родичів спадкодавця, які мають право на спадкування за законом. Документ звільняє спадщину від оподатковування спадкоємців другої черги.

Відповідно до законодавства, у другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері.

Під час голосування за державний бюджет на 2017 рік народні депутати помилково підтримали норму про ліквідацію податкової міліції та вилучення відповідного розділу Податкового кодексу з 1 січня. Водночас у Державній фіскальній службі заявили, що податкова міліція працюватиме доти, поки не створять новий орган, який її замінить.

В уряді неодноразово заявляли про намір ліквідувати податкову міліцію та створити новий орган – службу фінансових розслідувань, яка, на відміну від міліції, буде органом аналітичним та сервісним.

У серпні 2014 року уряд вніс до Верховної Ради законопроект, що передбачав створення служби фінансових розслідувань для запобігання й боротьби з економічними злочинами – «центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави», – проте у листопаді 2014 року цей законопроект був відкликаний.