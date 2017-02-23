Доля 11 заарештованих кримських татар залишається невідомою – Курбедінов

Доля 11 заарештованих окупованому Сімферополі кримських татар залишається невідомою. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов на сторінці у Facebook.

«Мені починають дзвонити стурбовані родичі і друзі 11-ти заарештованих. На сьогодні немає ясності щодо долі 11 заарештованих кримських татар. Вони не виходять на зв’язок, свого місця розташування не повідомили після прибуття на місце відбування арешту», – повідомив Адвокат.

Курбедінов заявив, що заборона на телефонний дзвінок і відмова від побачення з рідними є порушенням прав людини.

21 лютого відбувся обшук в помешканні активіста Марлена Мустафаєва. Російські силовики затримали через допис у соцмережі понад дворічної давності із зображенням символіки забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір». Одночасно поліція затримала 10 кримських татар, які знімали на відео те, що відбувалося. Мустафаєву дали 11 діб арешту, а іншим десятьом – 5 (за «несанкціонований масовий захід»).

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, а також закликало Росію припинити здійснення тиску на місцевих жителів, звільнити всіх затриманих і ув’язнених з політичних мотивів українців.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».