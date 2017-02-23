Рада не змогла визначити аудитора для НАБУ

Верховна Рада не змогла визначити кандидата до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

Депутати не підтримали проект постанови №5571 про визначення кандидатури Роберта Сторча до складу комісії, за документ проголосували 76 депутатів.

Рада вирішила розглянути кандидатуру Найджела Брауна, проте відповідну постанову депутати також не підтримали.

Після цього депутати направили на повторне перше читання проект постанови про визначення кандидатури до складу комісії з аудиту діяльності НАБУ.

У грудні минулого року комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту делегувати за своєї квотою аудитора Роберта Сторча в цю комісію.

У 2014 році Роберт Сторч був залучений до розробки проекту закону про Антикорупційне бюро.

З 2012 року він працює на різних посадах в офісі Генеральної інспекції, що входить до структури Міністерства юстиції США, а з 2015 року Сторч є заступником Генерального інспектора США.

У 2017 році НАБУ проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Однією з підстав для відставки директора бюро є висновок комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.

У квітні минулого року призначили Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Проте Антикорупційне бюро зареєструвало перші провадження лише у грудні минулого року, оскільки влітку проводився конкурс на посаду детектива НАБУ і лише у листопаді минулого року призначили керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка має наглядати за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, здійснюваного антикорупційним бюро України, а також підтримувати держобвинувачення у відповідних провадженнях.

Загалом боротися з корупцією в Україні повинні три структури: Національне антикорупційне бюро, Спеціальна антикорупційна прокуратура і Національне агентство із запобігання корупції.