Росія: тіло Віталія Чуркіна привезли літаком до Москви із Нью-Йорка

Літак з тілом посла Росії в ООН Віталій Чуркіна, який помер 20 лютого, прибув до Москви з Нью-Йорка. Літак приземлився в аеропорту російської столиці 23 лютого, через три дні після того, як Чуркін раптово помер за день до свого 65-річчя.

Похорон Чуркіна відбудеться 24 лютого в МЗС Росії, його поховають на Троєкуровському кладовищі.

Чуркін, один з провідних російських дипломатів, був призначений послом ООН в квітні 2006 року. 21 лютого на засіданні Ради безпеки ООН, де зараз головує Україна, відбулася хвилина мовчання за Чуркіним.