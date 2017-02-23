КВУ: 3 із 6 парламентських партій мають офіційні сторінки в російських соцмережах

У Комітет виборців України заявляють, що три із шести парламентських партій мають офіційні сторінки і активно використовують в своїй роботі російські соціальні мережі.

Як повідомляють у комітеті, об’єднання «Батьківщина», Радикальна партія Олега Ляшка та «Опозиційний блок» мають зареєстровані сторінки у мережі «Вконтакте», «Опозиційний блок» також має сторінку в мережі «Одноклассники».

Серед позапарламентських партій офіційна сторінка у мережі «ВКонтакте» є в об’єднання «Свобода», повідомляють у КВУ.

За даними комітету, на цих сторінках представники цих політичних сил ведуть активну роботу із аудиторією, щодня публікуються 5-10 інформаційних повідомлень, додаються фото та відеоматеріали.

«Батьківщина», Радикальна партія Олега Ляшка, «Опозиційний блок», об’єднання «Самопоміч», «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» мають фракції у Верховній Раді.

Минулого року СБУ рекомендувала українцям відмовитися від використання російських соціальних мереж.

Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, відтоді на Донбасі загинули майже10 тисяч людей.

У січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.