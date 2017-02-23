Мотузяник: минулої доби на Донбасі поранений один військовослужбовець

Минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі один український військовослужбовець зазнав поранень, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. Як уточнив речник, військового було поранено в результат обстрілу бойовиків на луганському напрямку.

«Вперше за кілька тижнів епіцентр бойових дій перемістився на світлодарську дугу. Противник випустив по наших позиціях 37 мін та застосовував бронетехніку й легке озброєння. Ще один мінометний обстріл з боку НЗФ відбувся у Зайцевому. В районі Авдіївки обстановка значно покращилася. Бойові дії на цих рубежах протягом доби велися з перервою 80 хвилин», – повідомив Мотузяник.

За його словами, серед найбільш обстрілюваних минулої доби населених пунктів були Водяне та Широкине.

Раніше сьогодні у штабі АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі попередньої доби здійснили 54 обстріли позицій українських військових.

В угрупованні «ДНР» заявили, що під обстріли ЗСУ вранці потрапила Донецька фільтрувальна станція. За даними бойовиків, пошкоджено будівлю з фільтрами на території станції. Також, за їхніми даними, українська сторона понад 700 разів відкривала напередодні вогонь в бік підконтрольних бойовикам територій.

В угрупованні «ЛНР» заявили про 11 обстрілів за минулу добу з боку українських військових. Луганські сепаратисти стверджують, що 400 мін і гранат випустила українська сторона упродовж середи по підконтрольних луганським сепаратистам територіях.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.