Пакистан: кількість загиблих внаслідок вибуху в Лахорі зросла до 8 людей

Кількість загиблих внаслідок вибуху в пакистанському місті Лахорі зросла довосьми людей загинули, близько 20 отримали поранення.

Раніше повідомлялося про п’ятеро загиблих і 10 поранених.

Вибух стався 22 лютого в торговельному районі, де розташовані дорогі магазини, повідомив представник поліції провінції Пенджаб.

За даними поліції, силовики оточили район вибуху. Були повідомлення про другий вибух, але поліція заявляє, що це неправдива інформація.

Вибух стався наступного дня після того, як влада оголосила національне антитерористичне попередження після нападів, внаслідок яких загинули 130 людей за останні 11 днів.

16 лютого бойовик підірвався у суфійському храмі в провінції Сінд, загинуло 90 людей. Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за цей напад. Раніше, 13 лютого, через дії таліба-смертника в Лахорі загинуло 13 людей.