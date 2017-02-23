МЗС працює з американською стороною в узгодженні візиту Порошенка до США – Макеєв

МЗС України працює з американською стороною, щоб визначити дату візиту президента України Петра Порошенка до США. Про це заявив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв.

«Ми працюємо з американською стороною, щоб визначити дату цього візиту», – сказав Макеєв.

9 лютого президент України Петро Порошенко казав, що його візит до США відбудеться найближчим часом. Повідомлялося, що підготовкою цього візиту займається мініср закордонних справ Павло Клімкін.

Минулого місяця посол України в США Валерій Чалий заявляв, що візит президента України Петра Порошенка до США планується в другій половині лютого. В Адміністрації українського президента казали, що Порошенка запросив до Вашингтона новий президент США Дональд Трамп. В адміністрації Трампа інформацію про майбутній візит президента України не коментували.