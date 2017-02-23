Рада розкритикувала звіт ОБСЄ щодо виборів до Держдуми Росії 2016 року

Верховна Рада України заявляє, що остаточний звіт місії ОБСЄ щодо виборів до Державної Думи Росії, які відбулися 2016 року, не містить жодної юридичної оцінки впливу проведення голосування в Криму на результати цих виборів. Про це йдеться у зверненні Ради, яке депутати ухвалили сьогодні.

«Вважаємо, що відсутність в звіті належної правової оцінки голосування на виборах до Держдуми Росії, зокрема на тимчасово окупованій території України, є несправедливим і стосовно громадян Росії, якімають право на проведення вільних і чесних виборів», – зазначається у заяві.

Українські парламентарі висловлюють занепокоєння тим, що у цьому звіті знехтувано засадничий принцип, закріплений у Декларації принципів міжнародного спостереження за виборами, яку підписала ОБСЄ 27 жовтня 2005 року.

«Вибори до Державної Думи були проведені на території іноземної держави, на яку не поширюється суверенітет Російської Федерації. Внаслідок таких виборів Держдума Росії сьомого скликання не може вважатись легітимно обраною», – йдеться узверненні.

У Раді зауважують, що у звіті «не згадується той факт, що Крим є незаконно окупованою Росією територією».

«Вважаємо, що відсутність в звіті належної правової оцінки голосування на виборах до Держдуми Росії, зокрема на тимчасово окупованій території України, є несправедливим і стосовно громадян Росії, якімають право на проведення вільних і чесних виборів», – зазначається у документі.

В ОБСЄ наразі цієї заяви Верховної Ради не коментували.

18 вересня минулого року у Росії відбулися вибори до Держдуми, Москва також провела вибори в анексованому Криму.

Низка країн Заходу тоді заявили, що не визнають результатів виборів до Державної думи Росії, проведених на території Криму. Україна перед цим закликала міжнародну спільноту не визнавати результатів російських виборів на території українського Криму.