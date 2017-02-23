Під час акції на Алеї слави в Одесі поліція затримала одну людину

У четвер в Одесі на Алеї слави поліція затримала одного чоловіка, який провокував конфлікт між активістами і правоохоронцями під час планованого покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції в Одеській області.

Повідомляється, що акцію організували представники Одеської обласної організації спілки ветеранів Афганістану та ветеранів Другої світової війни.

Як повідомили правоохоронці, в поліцію надійшло повідомлення від невідомого про замінування Алеї слави. На місце виїхали вибухотехніки. Довелося евакуювати близько сотні людей з місця події. З метою недопущення виникнення конфліктів між організаторами акції і кількома представниками патріотичних організацій, які прийшли на алею, доступ до місця проведення заходу обмежили.

«Незважаючи на вжиті поліцією заходи, один із громадян почав ображати присутніх і поліцейських. На законну вимогу правоохоронців припинити протиправну поведінку він не реагував, тому був затриманий і, з метою недопущення подальшого розвитку конфлікту, доставлений в Приморський відділ поліції. У результаті інциденту ніхто не постраждав», – повідомили у поліції.

Як пізніше уточнили правоохоронці, затримано жінку «з георгіївською стрічкою», яка намагалася прорватися на Алею.

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