Вантажний корабель компанії SpaceX пристикувався до МКС

Космічний вантажний корабель Dragon американської приватної компанії SpaceX з другої спроби пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС).

Ракету-носій з кораблем Dragon, на якому 2500 кілограмів вантажу, запустили 19 лютого на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида у США.

Спочатку стикування космічної «вантажівки» до МКС було заплановане на вівторок, проте через збій в роботі бортового комп’ютера процес стиковки відклали.

SpaceX є однією з двох приватних космічних компаній, що уклали контракти з американською Національною аерокосмічною адміністрацією (NASA) на доставку вантажів на Міжнародну космічну станцію. Використання ракет Falcon 9 із багаторазовим першим ступенем здешевлює запуск космічних апаратів.