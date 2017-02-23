У Раді закликають силовиків вжити заходів для розшуку депутата Гончаренка

У Верховній Раді України закликають правоохоронні органи вжити невідкладних заходів щодо розшуку народного депутата, заступника голови фракції «Блок Петра Порошенка» Олексія Гончаренка.

Зокрема голова фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Гринів закликав створити штаб для розшуку Гончаренка.

«Це інформація підтверджена, я тільки що говорив з прокурором області. Я би хотів звернутися до керівництва правоохоронних органів про термінове створення спецштабу по такій кризовій ситуації», – сказав він.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підтримав пропозицію Гриніва.

«Вважаю, що правоохоронні органи мають вжити заходів, щоб ця ситуація була вирішена, прошу оформити це як звернення від голови Ради і від парламенту», – заявив спікер.

Сьогодні речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що невідомі особи викрали Олексія Гончаренка. У прокуратурі та управлінні СБУ Одеської області Радіо Свобода підтвердили факт викрадення.

Нещодавно депутат Олексій Гончаренко відзначився акцією перед посольством Німеччини в Києві. 8 лютого на уламку берлінського муру він написав слово «Nein». Таким чином, за його словами, він висловив протест проти заяви німецького посла Ернста Райхеля, який в інтерв’ю «РБК-Україна» припустив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.

Генеральна прокуратура України почала кримінальне провадження щодо дій депутата, кваліфікувавши їх як хуліганство.