У Женеві відновилися переговори за посередництва ООН щодо Сирії

Сирійські мирні переговори за посередництва Організації Об'єднаних Націй відновилися 23 лютого в швейцарському місті Женева. Водночас, як заявив представник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура, він не очікує якогось «прориву» від цієї зустрічі.

У четвер де Містура відкрив раунд переговорів з окремих зустрічей із сирійською урядовою делегацією та делегацією від опозиції.

За кілька годин до приїзду делегацій Стаффан де Містура заявив журналістам, що найімовірнішим позитивним результатом нинішнього раунду переговорів стане «імпульс» для подальших зустрічей сторін.

Представник сирійського опозиційного Вищого комітету щодо переговорів Селем аль-Mезлет заявив, що його делегація проситиме про прямі переговори з представниками уряду.

«Це дозволить заощадити час і буде доказом серйозних намірів, замість переговорів в окремих кімнатах», – сказав він.

Протягом перших трьох раундів женевських переговорів, прямих зустрічей між делегаціями уряду і опозиції не було.

Близько 300 тисяч людей загинули і мільйони вимушено покинули свої домівки з часу початку в 2011 році громадянської війни у Сирії.