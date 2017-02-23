Росія: опозиція повідомила про «попередження» від поліції перед маршем пам’яті Нємцова

Про спроби правоохоронних органів російської столиці Москви «застерегти» учасників маршу пам’яті Бориса Нємцова, заплановано на 26 лютого, повідомили у четвер його організатори. На дії співробітників прокуратури і поліції, зокрема, поскаржилися опозиційний політик Володимир Мілов, член руху «Солідарність» Сергій Давідіс, головний редактор опозиційного видання «Щоденний журнал» Олександр Риклін, представник правозахисного центру «Меморіал» Олександр Черкасов.

Крім того, як повідомив правозахисний портал «ОВС-Інфо», поліцейські також прийшли додому до керівника московського відділення «Партії прогресу» Миколи Ляскіна.

У письмових «застереженнях» до організаторам маршу йдеться про неприпустимість «екстремістської діяльності» під час проведення акції, зазначають організатори.

Російські силові органи не підтверджують і не спростовують, поширеної представниками опозиції інформації.

Марш пам’яті Бориса Нємцова в Москві був узгоджений з міською владою. Подібні акції заплановані ще в кількох містах Росії

Опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року в центрі Москви. Судовий процес у його справі досі триває.