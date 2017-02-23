Президент Ірану Роугані відвідав місто Ахваз після протестів

Президент Ірану Хасан Роугані заявляє, що його уряд вжив заходів щодо запобігання проблемам водопостачання в південно-західному місті Ахваз. Про це він заявив в ході одноденного візиту в місто, який відбувається через кілька днів після протестів щодо вимкнень електрики, забруднення і безгосподарності уряду.

«Уже було докладено також багато зусиль, щоб вирішити питання про аварійне вимкнення електроенергії», – сказав Роугані, додавши, що він відправився в місто, щоб оглянути заходи, які вживаються для вирішення проблем.

Жителі Ахваз, столиці багатої нафтою провінції Хузестан, минулого тижня вийшли на вулиці, закликаючи високопосадовців приїхати в місто, щоб побачити ці проблеми.

На відео протестів видно, що натовп скандує проти «несправедливості» і закликає на допомогу. Демонстранти також скандували, що «чисте повітря» – це наше право.