Прокуратура відкрила провадження за фактом викрадення Гончаренка

Прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення народного депутата, заступника голови фракції «Блок Петра Порошенка» Олексія Гончаренка.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, провадження відкрили за частиною 2 статті 146 (викрадення людини або незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Сьогодні речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що невідомі особи викрали Олексія Гончаренка. У прокуратурі та управлінні СБУ Одеської області Радіо Свобода підтвердили факт викрадення.

Нещодавно депутат Олексій Гончаренко відзначився акцією перед посольством Німеччини в Києві. 8 лютого на уламку берлінського муру він написав слово «Nein». Таким чином, за його словами, він висловив протест проти заяви німецького посла Ернста Райхеля, який в інтерв’ю «РБК-Україна» припустив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.

Генеральна прокуратура України почала кримінальне провадження щодо дій депутата, кваліфікувавши їх як хуліганство.