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23 Лютий 2017, Київ 15:52
Новини | Події

Прокуратура відкрила провадження за фактом викрадення Гончаренка

Олексій Гончаренко

Олексій Гончаренко

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Прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення народного депутата, заступника голови фракції «Блок Петра Порошенка» Олексія Гончаренка.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, провадження відкрили за частиною 2 статті 146 (викрадення людини або незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Сьогодні речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що невідомі особи викрали Олексія Гончаренка. У прокуратурі та управлінні СБУ Одеської області Радіо Свобода підтвердили факт викрадення.

Нещодавно депутат Олексій Гончаренко відзначився акцією перед посольством Німеччини в Києві. 8 лютого на уламку берлінського муру він написав слово «Nein». Таким чином, за його словами, він висловив протест проти заяви німецького посла Ернста Райхеля, який в інтерв’ю «РБК-Україна» припустив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.

Генеральна прокуратура України почала кримінальне провадження щодо дій депутата, кваліфікувавши їх як хуліганство.

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