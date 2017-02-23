Контактна група обговорить 1 березня у Мінську звільнення заручників – Моцик

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі під час чергового раунду переговорів 1 березня у Мінську обговорить питання безпеки та звільнення українських заручників і політв’язнів. Про це повідомив представник України в політичній підгрупі Олександр Моцик.
«Політична підгрупа розглядає питання політичного блоку. Це вибори, амністія, конституційний процес і інші. Наша позиція чітка, що для вирішення політичних питань має бути вирішений весь спектр питань безпеки», – сказав Моцик.
За його словами, обговорювати будуть питання не лише, пов’язані зі звільненням українських заручників на окупованих територіях Донбасу, а й українських політв’язнів на території Росії.
Крім того, додав Моцик, на порядку денному переговорів – питання гуманітарно-економічного характеру, які зараз є на Донбасі, питання біженців, тимчасово переміщених осіб та політичні питання.
Наприкінці листопада в політичну підгрупу, замість Романа Безсмертного, увійшов новий представник від України, дипломат, екс-посол України в Польщі та США Олександр Моцик.
Напередодні мала відбутися відеоконференція Тристоронньої контактної групи. Але, як повідомила речниця екс-президента, представника України в Контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, зустріч не відбулася, бо представники російської сторони не вийшли на скайп-зв’язок. Російська сторона цього не коментувала.
За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 109 громадян України.
Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.
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