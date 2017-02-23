Кілька заарештованих кримських татар вийшли на зв’язок – адвокат

Кілька заарештованих 21 лютого кримських татар вийшли на зв’язок з родичами. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов.

«Мені подзвонили і сказали, що кілька людей вийшли на зв’язок. Вони перебувають в Сімферополі при одному з відділів поліції, в установі, де відбувають покарання адміністративно заарештовані», – сказав Курбедінов.

При цьому він стверджує, що відсутність інформації від заарештованих – це нормальна практика для Криму.

«Людині ніколи тут ніколи не роз’яснюють права. Згідно із законом,кожен затриманий має право на щоденний дзвінок і раз в день зустрічатися з будь-яким з родичів. Заарештованим цього не пояснили. Діє такий принцип: запитають – відповімо, не спитають – не проінформуємо», – додав адвокат.

Уранці 23 лютого Курбедінов повідомив, що доля 11 заарештованих кримських татар залишається невідомою.

21 лютого відбувся обшук в помешканні активіста Марлена Мустафаєва. Російські силовики затримали його через допис у соцмережі понад дворічної давності із зображенням символіки забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір». Одночасно поліція затримала 10 кримських татар, які знімали на відео те, що відбувалося. Мустафаєву дали 11 діб арешту, а іншим десятьом – 5 (за «несанкціонований масовий захід»).

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, а також закликало Росію припинити здійснення тиску на місцевих жителів, звільнити всіх затриманих і ув’язнених з політичних мотивів українців.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».