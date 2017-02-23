У САП повідомили про втечу фігуранта справи про розкрадання газу «Укргазвидобування» Свіченка

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький у четвер повідомив про втечу одного з фігурантів справи про розкрадання газу «Укргазвидобування» Сергія Свіченка. Про це Холодницький написав на сторінці у Facebook.

«Нещодавно детективами НАБ України за дорученням прокурорів САП підозрюваним у «газовій справі» повідомлено про завершення досудового слідства, а стороні захисту надано право ознайомитись з матеріалами кримінального провадження. Проте виявили бажання знайомитися з матеріалами не всі. Один з підозрюваних, стосовно якого судом було відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а саме Сергій Свіченко втік, як це в липні минулого року зробив його «шеф» пан Онищенко», – повідомив Холодницький.

Коли стало відомо про зникнення з поля зору правоохоронних органів Свіченка голова САП не уточнив, лише додавши, що така спроба вже була раніше – на кордоні з Росією.

«На цей раз, мабуть, підозрюваний Свіченко поїхав привітати когось з «23 фєвраля», – написав Холодницький.

Він додав, що на сьогодні у кримінальному провадженні у так званій «газовій справі», окрім підозрюваного Олександра Онищенка, оголошено в розшук ще 8 осіб.

Колишній директор ТОВ «Надра Геоцентр» Сергій Свіченко перебував шість місяців під домашнім арештом. Відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу, сукупний термін тримання під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати 6 місяців. Детективи НАБУ в лютому подали клопотання про обрання Свіченку нового запобіжного заходу, але судом було відмовлено в застосуванні до нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Свіченка підозрюють в участі у схемі із розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з компанією «Укргазвидобування». По цій справі, серед інших, проходить і екс-депутат від фракції «Воля народу» Олександр Онищенко, який називає звинувачення проти себе фіктивними.